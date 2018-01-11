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Российский биатлонист Пащенко стал вторым в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU

Спорт
11 января, 14:12 дата обновления: 11 января, 14:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС

Победителем гонки стал француз Жан-Гийом Беатрикс, третье место занял белорус Владимир Чепелин

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Петр Пащенко

Петр Пащенко

© Евгений Тумашов/ТАСС

ТАСС, 11 января. Россиянин Петр Пащенко занял второе место в индивидуальной гонке на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), который проходит в немецком Арбере. На дистанции 20 км он отстал от победителя на 32,8 секунды, допустив на четырех огневых рубежах один промах.

Победителем гонки стал француз Жан-Гийом Беатрикс, (53 минуты 31,5 секунды; 1 промах), третье время показал белорус Владимир Чепелин (+1.03,3; 2).

Россиянин Семен Сучилов стал 16-м (+3.15,8; 4), Алексей Слепов - 23-м (3.43,9; 6), Эдуард Латыпов - 32-м (+4.57,0; 5), Алексей Корнев - 37-м (+5.34,4; 5).

27-летний Пащенко завоевал первую медаль в текущем сезоне Кубка IBU.

Этап Кубка IBU в Арбере завершится 13 января.

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