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"Барыс" потерпел восьмое поражение подряд в КХЛ, проиграв "Адмиралу"

Спорт
11 января, 15:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу команды из Владивостока

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ТАСС, 11 января. Владивостокский "Адмирал" обыграл астанинский "Барыс" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Барыса" отличился Антон Сагадеев (51-я минута). За "Адмирал" шайбы забросили Артем Земченок (23), Максим Казаков (45) и Андрей Алексеев (60).

"Барыс", потерпевший восьмое поражение подряд, занимает 10-е место в Восточной конференции с 63 очками. "Адмирал" идет 12-м на Востоке с 55 очками.

В следующем матче 16 января "Барыс" встретится на выезде с тольяттинской "Ладой", "Адмирал" в гостях сыграет с ярославским "Локомотивом".

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