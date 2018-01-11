Тарпищев: Шарапова способна одержать победу на Australian Open

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская спортсменка Мария Шарапова способна одержать победу на Australian Open в случае хорошей игры и психологической устойчивости, непроходимых матчей на турнире ни для нее, ни для других российских теннисистов нет. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В первом круге турнира Шарапова сыграет с немкой Татьяной Марией.

"У Шараповой нормальная турнирная сетка, пусть проходящих матчей не будет, но сетка трудовая и все зависит от нее самой. Многое будет зависеть от степени усталости и психики, - сказал Тарпищев. - При хорошей игре, как в Китае в конце прошлого сезона, Мария может побороться за победу. Зная ее характер, видя, что она набирает форму, Шарапова способна побороться за элиту".

"Вообще, по сетке турнира все наши распределены удачно, сетка неплохая. Реально нет таких провальных вариантов, чтобы мы говорили, что шансов нет, - добавил президент ФТР. - В женском турнире вообще нет фаворита, любая из 12-15 человек может выиграть. В силу даже субъективных причин, как то усталости, погоды и психологии".

Говоря про мужскую часть турнира, Тарпищев также отметил, что безнадежных матчей для российских теннисистов не будет: "Приятно, что наши молодые теннисисты начали год хорошо. Но, наверное, не очень удачная сетка получилась у Даниила Медведева, и отчасти у Андрея Рублева. Но в этом году австралийский турнир нам интересен тем, что нет ни одного безнадежного матча".

Australian Open пройдет с 15 по 28 января.