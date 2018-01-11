Легкоатлет Лысенко стал победителем турнира в Челябинске, прыгнув в высоту на 2,32 м

ТАСС, 11 января. Серебряный призер чемпионата мира 2017 года в прыжках в высоту Данил Лысенко одержал вторую подряд победу на этапах Зимнего легкоатлетического тура Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), на Мемориале Лукашевича - Середкина 20-летний спортсмен преодолел планку на высоте 2 м 32 см.

Второе место занял олимпийский чемпион 2012 года Иван Ухов (2,28), третье - Семен Поздняков (2,25).

Лысенко является обладателем лучшего результата сезона в мире. На первом этапе Зимнего тура ВФЛА, который проходил в Екатеринбурге, спортсмен прыгнул на 2,35, установив личный рекорд для соревнований в закрытых помещениях.

Следующим стартом для Лысенко станет московский турнир "Битва полов", который пройдет 21 января.