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Легкоатлет Лысенко стал победителем турнира в Челябинске, прыгнув в высоту на 2,32 м

Спорт
11 января, 15:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС

Второе место занял олимпийский чемпион Иван Ухов, третье - Семен Поздняков

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Данил Лысенко

Данил Лысенко

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 11 января. Серебряный призер чемпионата мира 2017 года в прыжках в высоту Данил Лысенко одержал вторую подряд победу на этапах Зимнего легкоатлетического тура Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), на Мемориале Лукашевича - Середкина 20-летний спортсмен преодолел планку на высоте 2 м 32 см.

Второе место занял олимпийский чемпион 2012 года Иван Ухов (2,28), третье - Семен Поздняков (2,25).

Лысенко является обладателем лучшего результата сезона в мире. На первом этапе Зимнего тура ВФЛА, который проходил в Екатеринбурге, спортсмен прыгнул на 2,35, установив личный рекорд для соревнований в закрытых помещениях.

Следующим стартом для Лысенко станет московский турнир "Битва полов", который пройдет 21 января.

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