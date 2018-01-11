Коновалов: у биатлонистки Сливко нет "тюменского блата" в сборной России

РУПОЛЬДИНГ /Германия/, 11 января. /ТАСС/. Российская биатлонистка Виктория Сливко регулярно выступает в основной сборной России на этапах Кубка мира исключительно благодаря своим спортивным результатам, разговоры о том, что ее интересы лоббирует Тюменская область, являются домыслами. Об этом журналистам рассказал старший тренер женской национальной команды Сергей Коновалов.

Сливко в нынешнем сезоне, несмотря на невысокие результаты, выступила практически во всех гонках на этапах Кубка мира, пропустив только личные гонки в австрийском Хохфильцене. Ряд экспертов связывал это с тем, что одним из членов правления Союза биатлонистов России является губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Я вас уверяю, никакого тюменского блата нет. Это тренерское решение, которого мы стараемся придерживаться", - сказал Коновалов.

В эстафете на предыдущем этапе Кубка мира в немецком Оберхофе Сливко на первом этапе уступила лидеру больше одной минуты при том, что ни разу не промахнулась.

"Этот проигрыш обусловлен тем, что она ошиблась при распределении сил по дистанции. Первый круг она прошла великолепно, но оказалась не готова к тем скоростям, которые после предложили соперницы, и все пошло как снежный ком. Но сейчас надо отключиться от Сливко и сосредоточиться на более насущных проблемах, надо оставить девочку в покое", - сказал старший тренер.

"Во время предсезонной подготовки она зарекомендовала себя как очень хороший эстафетный боец. Мы провели очень много таких гонок, поскольку понимали, что именно через них будем завоевывать очки и потому нарабатывали на каждый этап конкретного человека. Как раз Сливко ни одной эстафеты не проиграла", - добавил он.

Сливко добровольно уступила место Подчуфаровой

Также Коновалов рассказал, что личные гонки на этапе Кубка мира Сливко пропустила ради того, чтобы у бронзового призера чемпионата мира Ольги Подчуфаровой был еще один шанс показать высокий результат.

"На первом этапе в Эстерсунде Виктория была второй среди наших. Однако мы сказали ей, что если она согласится, то пропустит этап ради того, чтобы дать еще раз выступить Ольге Подчуфаровой. И она согласилась на это, хотя завоевала право выступать в Хохфильцене", - отметил специалист.

Сейчас Сливко занимает 54-е место в общем зачете Кубка мира.