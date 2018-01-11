Последствия травмы не помешают фигуристке Медведевой выступить на ЧЕ в Москве

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева примет участие в предолимпийском чемпионате Европы в Москве, никаких последствий полученной ею травмы нет. Об этом журналистам сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Медведева по рекомендации врачей пропустила декабрьский чемпионат России, являвшийся основным этапом отбора на чемпионат Европы и Олимпийские игры. Спортсменка восстанавливалась после травмы, из-за которой также пропустила финал серии Гран-при, куда отобралась с первого места. Решением тренерского совета ФФККР Медведева была включена в состав сборной на чемпионат Европы.

"Женя тренируется в полную силу. Она активно и целенаправленно готовится к чемпионату и дальнейшим соревнованиям. Никаких последствий травмы уже практически нет. Зная ее характер и целеустремленность, надеемся, что увидим ее прежнюю", - сказал Горшков.

Чемпионат Европы пройдет с 15 по 21 января в Москве, Олимпийские игры - с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане.