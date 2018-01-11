Агент: футболист Бечирай лучше проявит себя в бельгийском чемпионате, чем в России

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Максим Пахомов /. Нападающий Фатос Бечирай, который покинул московский футбольный клуб "Динамо", лучше проявит себя в бельгийском чемпионате, потому что там ему проще будет забивать голы. Такое мнение высказал агент футболиста Деян Радич.

В четверг было объявлено, что "Динамо" расторгло контракт с черногорцем, форвард подпишет соглашение с бельгийским "Мехеленом".

"Расторжение контракта было по обоюдному согласию сторон, все прошло хорошо, обе стороны остались довольны, поэтому мы благодарны "Динамо" за хорошее отношение. Мы думаем, что в чемпионате Бельгии Фатос проявит себя лучше, чем в России, где забивать голы - очень трудное дело, в Бельгии ему будет лучше. Он подпишет контракт с "Мехеленом" на три с половиной года, там уже все решено. В Европе он сможет показать свои настоящие качества - там дольше сезон, забивается больше голов, чем в российской лиге", - заявил Радич.

"Он провел в России два хороших года и остался всем доволен. Он готов вернуться [в Россию] в любое время, мы надеемся, что он много забьет в Бельгии и вырастет как профессионал. Я не скажу, что условия там лучше, но первым фактором являлась спортивная составляющая",- сказал Радич.

Черногорский форвард перешел в московское "Динамо" зимой 2016 года. В нынешнем сезоне чемпионата России Бечирай провел 18 матчей и забил два гола.