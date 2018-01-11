Состав женской сборной РФ по биатлону на ОИ может быть сформирован к этапу КМ в Антхольце

РУПОЛЬДИНГ /Германия/, 11 января. /ТАСС/. Состав женской команды России по биатлону на Олимпиаду в Пхёнчхане может быть сформирован к этапу Кубка мира в итальянском Антхольце, который будет предварять Игры-2018. Об этом журналистам рассказал старший тренер женской национальной команды Сергей Коновалов.

Этап Кубка мира в Антхольце пройдет с 18 по 21 января, Олимпиада стартует 9 февраля. Сейчас команда выступает на этапе в немецком Рупольдинге, где в четверг пройдет женская индивидуальная гонка.

"Скорее всего, в Антхольц повезем пятерку тех, кто уже будет готовиться к Олимпийским играм. Хватит уже отбираться, пора уже готовиться", - сказал Коновалов.

При этом специалист подчеркнул, что шанс отобраться в олимпийскую команду сохраняют Ульяна Кайшева, Светлана Миронова и Ирина Старых, которые большую часть сезона провели на этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).