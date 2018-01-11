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Состав женской сборной РФ по биатлону на ОИ может быть сформирован к этапу КМ в Антхольце

Спорт
11 января, 15:42 UTC+3 РУПОЛЬДИНГ /Германия/ 11, января. /ТАСС

Этап в Антхольце пройдет с 18 по 21 января

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Старший тренер женской сборной России по биатлону Сергей Коновалов

Старший тренер женской сборной России по биатлону Сергей Коновалов

© Станислав Красильников/ТАСС

РУПОЛЬДИНГ /Германия/, 11 января. /ТАСС/. Состав женской команды России по биатлону на Олимпиаду в Пхёнчхане может быть сформирован к этапу Кубка мира в итальянском Антхольце, который будет предварять Игры-2018. Об этом журналистам рассказал старший тренер женской национальной команды Сергей Коновалов.

Этап Кубка мира в Антхольце пройдет с 18 по 21 января, Олимпиада стартует 9 февраля. Сейчас команда выступает на этапе в немецком Рупольдинге, где в четверг пройдет женская индивидуальная гонка.

"Скорее всего, в Антхольц повезем пятерку тех, кто уже будет готовиться к Олимпийским играм. Хватит уже отбираться, пора уже готовиться", - сказал Коновалов.

При этом специалист подчеркнул, что шанс отобраться в олимпийскую команду сохраняют Ульяна Кайшева, Светлана Миронова и Ирина Старых, которые большую часть сезона провели на этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).

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