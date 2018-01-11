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Коновалов: поломка винтовки биатлонистки Кайшевой в большей степени является случайностью

Спорт
11 января, 21:10 UTC+3 РУПОЛЬДИНГ /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

У винтовки Кайшевой, которая дебютировала в нынешнем сезоне на этапе Кубка мира, прямо во время гонки отвалился диоптр

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Ульяна Кайшева

Ульяна Кайшева

© Александр Рюмин/ТАСС

РУПОЛЬДИНГ /Германия/, 11 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Поломка винтовки российской биатлонистки Ульяны Кайшевой во время индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге в большей степени является случайностью, хотя спортсменка перед стартом должна была более тщательно проверить оружие. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер женской команды России Сергей Коновалов.

У винтовки Кайшевой, которая дебютировала в нынешнем сезоне на этапе Кубка мира, прямо во время гонки отвалился диоптр. Поломку она обнаружила во время второй стрельбы, на которой допустила три промаха. В итоге она финишировала с 89-м результатом, допустив в общей сложности шесть промахов.

"Это упущение самой спортсменки, она должна была это проконтролировать. Но такое случается один раз на миллион, поэтому ставить это в явную вину спортсменке тоже неправильно. Это в большей степени случайность", - сказал Коновалов.

Кайшева в нынешнем сезоне одержала пять побед на Кубке IBU - втором по значимости после Кубка мира турнире биатлонистов.

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