Бразильский футболист Рикардиньо стал игроком "Тосно"

Рикардиньо (справа) в составе "Црвены Звезды" в матче Лиги Европы против пражской "Спарты" © EPA/SRDJAN SUKI

ТАСС, 11 января. Клуб Российской футбольной премьер-лиги "Тосно" из Ленинградской области подписал контракт с бразильцем Рикардиньо. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение с 28-летним бразильцем рассчитано на полтора года.

Предыдущим клубом Рикардиньо была сербская "Црвена Звезда", за которую он выступал с июля 2017 года. За команду из Белграда он провел в общей сложности девять матчей и забил один гол. До "Црвены Звезды" он выступал в частности за молдавский "Шериф", в составе которого выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Молдавии.