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ЦСКА обыграл "Ладу" в матче КХЛ, одержав восьмую победу подряд

Спорт
11 января, 21:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:0

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ТАСС, 11 января. Московский ЦСКА со счетом 3:0 одержал победу над тольяттинской "Ладой" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Эта победа стала для армейцев восьмой подряд.

Заброшенными шайбами отметились Иван Телегин (22-я минута), Роман Любимов (35) и Максим Шалунов (47).

ЦСКА, который ранее досрочно обеспечил себе выход в плей-офф и победу в дивизионе Тарасова, занимает второе место в Западной конференции. В активе команды 118 очков в 50 матчах. "Лада" занимает последнее 14-е место на Востоке. Тольяттинский клуб, для которого это поражение стало третьим подряд, набрал 45 очков в 50 играх.

В следующем матче 17 января ЦСКА на выезде сыграют с нижнекамским "Нефтехимиком". "Лада" днем ранее на своем льду примет астанинский "Барыс".

В других матчах дня екатеринбургский "Автомобилист" в выездном матче одержал победу над подольским "Витязем" со счетом 5:1. Хельсинкский "Йокерит" дома обыграл пекинский "Куньлунь" со счетом 3:1.

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