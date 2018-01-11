Систему "Безопасный город" планируется запустить в Сочи и Краснодаре к ЧМ-2018

КРАСНОДАР, 11 января. /ТАСС/. Власти Кубани планируют к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в этом году, запустить систему "Безопасный город" в Краснодаре и Сочи, сообщил в четверг первый замгубернатора Андрей Алексеенко на учебно-методическом сборе экстренных служб Краснодарского края по подведению итогов деятельности 2017 года.

"До начала чемпионата мира надо систему "Безопасный город" в Краснодаре и Сочи развернуть и активизировать", - сказал Алексеенко.

Он выразил уверенность, что экстренные службы региона во время соревнований будут работать "так же четко и слажено, как на Олимпиаде и Кубке Конфедераций", которые край принял в 2014 и 2017 году соответственно. Замгубернатора отметил, что при этом необходимо сократить время реагирования служб на происшествия. "Чем быстрее мы с вами реагируем, тем меньше последствий потом придется ликвидировать", - пояснил он.

Как пояснил журналистам начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин, "Безопасный город" включает в себя систему видеонаблюдения, программы для распознавания рисков, усовершенствованные алгоритмы работы, "Систему 112" - единую диспетчерскую службу с программным обеспечением, позволяющую повысить эффективность работы экстренных служб.

Он добавил, что во время матчей чемпионата мира безопасность на стадионе "Фишт" будут обеспечивать около 100 сотрудников МЧС, около 500 - дежурить на внешнем периметре, а всего в Сочи - около 2 тыс. специалистов. Для работы во время чемпионата планируется привлечь силы Южного регионального центра МЧС, силы ведомства в регионе будут находиться в состоянии повышенной готовности.

Чемпионат пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. В Сочи сыграют команды Португалии и Испании (группа B, 15 июня), Бельгии и Панамы (группа G, 18 июня), Германии и Швеции (группа F, 23 июня), Австралии и Перу (группа C, 26 июня). В Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре расположены тренировочные базы для национальных сборных- участниц чемпионата.