Дубль Кручинина помог "Трактору" обыграть "Слован" в матче КХЛ

ТАСС, 11 января. Челябинский "Трактор" одержал победу над братиславским "Слованом" со счетом 3:0 в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе гостей дубль оформил Алексей Кручинин (19-я и 32-я минута). Оба раза ему ассистировали Игорь Полыгалов и Максим Якуценя. Полыгалов в этом матче преодолел отметку в 100 результативных передач в своей карьере в КХЛ. Также шайбу забросил Ник Бэйлен (45).

"Трактор" набрал 78 очков в 50 матчах и поднялся на шестое место в Восточной конференции. "Слован" занимает 12-е место на Западе, в активе команды 50 очков в 49 играх.

В следующем матче 16 января "Трактор" на выезде сыграет с ханты-мансийской "Югрой". "Слован" днем позже в гостях встретится с "Сочи".