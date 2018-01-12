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ФК "СКА-Хабаровск" объявил о подписании контракта с тренером Билялетдиновым

Спорт
12 января, 1:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

Соглашение со специалистом рассчитано на 1,5 года

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Ринат Билялетдинов

Ринат Билялетдинов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 12 января. Российский футбольный клуб "СКА-Хабаровск" назначил на пост главного тренера команды Рината Билялетдинова. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О том, что Билялетдинов возглавит хабаровский клуб, стало известно 20 декабря. Тогда было объявлено о достижении принципиальной договоренности со специалистом.

Контракт с 60-летним российским тренером рассчитан на 1,5 года. На этой должности он сменил Алексея Поддубского. В тренерский штаб Билялетдинова вошли тренер по физической подготовке Евгений Бондаренко и тренер вратарей Дмитрий Тяпушкин.

Билялетдинов начал профессиональную тренерскую карьеру в 1997 году, когда стал главным тренером команды второй лиги МИФИ. С 2004 по 2010 год он был наставником дублирующего состава московского "Локомотива". В 2010-м ему было присвоено звание заслуженного тренера России за подготовку более 30 футболистов, заигравших в клубах чемпионата России, среди которых был и сын Билялетдинова Динияр. В 2014 году специалист был назначен старшим тренером казанского "Рубина", а со следующего года был заявлен как главный тренер, но в сентябре 2015-го контракт Билялетдинова с "Рубином" был расторгнут.

После 20 туров чемпионата России "СКА-Хабаровск" располагается на последнем месте в турнирной таблице с 12 очками.

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