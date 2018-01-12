"Бостон" обыграл "Филадельфию" в вынесенном матче НБА в Лондоне

ТАСС, 12 января. "Бостон" победил "Филадельфию" со счетом 114:103 в вынесенном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча прошла в Лондоне на "О2-Арене".

"Бостон" одержал волевую победу, преимущество "Филадельфии" по ходу встречи достигало 21 очка. Самым результативным игроком стал защитник "Филадельфии" Джей Джей Редик (22 очка), в составе "Бостона" больше всех очков набрал Джейлен Браун (21). Центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид сделал дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов. В турнирной таблице Восточной конференции "Бостон" лидирует, "Филадельфия" занимает девятое место.

Встреча была проведена в рамках акции NBA Global Games по увеличению зрительского интереса к играм лиги за пределами США и Канады. Руководство ассоциации проводит "выездные" встречи с конца 70-х годов прошлого века, при этом соперником может быть местный клуб, однако одно условие с тех пор и до настоящего времени осталось неизменным - игра должна проходить по правилам НБА, которые в ряде аспектов отличаются от правил Международной федерации баскетбола (к примеру, длительность одной четверти в НБА составляет 12 минут, в остальных чемпионатах - 10).

Основой для организации подобных встреч стал ранний этап становления баскетбола в США - начало XX века. Отличительной особенностью того периода был невысокий уровень профессиональных лиг, из-за чего некоторые команды, имея в своем составе звездных игроков, устраивали гастроли по стране с проведением платных показательных матчей с местными командами, которые пользовались большим зрительским интересом. Самыми известными гастрольными командами того времени были "Ориджинал Селтикс" с одними из первых баскетбольных звезд Джо Лапчиком, Нэтом Холманом и Питом Барри в составе, а также "Нью-Йорк Ренс" (гастролировали в период с 1920 по 1930 годы). Оба клуба за большой вклад в популяризацию баскетбола позднее были введены в Баскетбольный зал славы.

Первая игра в рамках NBA Global Games была проведена 7 сентября 1978 года в Израиле между "Вашингтон Буллетс" (нынешнее название - "Вашингтон Уизардс") и "Маккаби" из Тель-Авива, она завершилась победой хозяев со счетом 98:97, в 1979 году "Буллетс" также провели три выездные игры - в Пекине, Шанхае и Кесон-Сити (Филиппины). С 1987 года лига стала проводить выездные игры клубов НБА в Европе против местных команд, в 1988 году "Атланта" провела выездные встречи против сборной СССР в Москве, Тбилиси и Вильнюсе, став первым клубом НБА, сыгравшим на территории СССР. В 2006 году в рамках тура клубов НБА по Европе российские команды ЦСКА и "Химки" сыграли в Москве против "Лос-Анджелес Клипперс".

Впервые игра регулярного чемпионата НБА вне Северной Америки прошла в 1990 году между "Финикс Санз" и "Ютой Джаз" - в Токио, с тех пор лига регулярно проводит встречи "регулярки" и предсезонные матчи за границей для привлечения аудитории, Лондон принял матч регулярного чемпионата НБА в восьмой раз. Ранее комиссионер лиги Адам Сильвер заявлял, что НБА заинтересована в увеличении количества проводимых в других странах встреч "регулярки".