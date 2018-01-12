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Чемпион мира по боксу Уайлдер приговорен к общественным работам за хранение наркотиков

Спорт
12 января, 2:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

Также американец приговорен к 30 дням тюрьмы условно

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Деонтей Уайлдер

Деонтей Уайлдер

© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 12 января. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер приговорен к 60 часам общественных работ за хранение марихуаны. Об этом сообщает портал Boxing Scene.

В июне 2017 года в городе Таскалусе (штат Алабама) полиция остановила автомобиль Уайлдера за нарушение правил, регламентирующих тонировку стекол. Стражи порядка обыскали машину боксера и нашли марихуану. Уайлдер был отпущен под залог в тысячу долларов.

В четверг суд признал боксера виновным. Помимо общественных работ, спортсмен приговорен к 30 дням тюремного заключения условно с испытательным сроком в два года.

Уайлдер является олимпийским чемпионом Игр 2008 года. Он не знает поражений на профессиональном ринге - 38 побед (37 нокаутом).

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