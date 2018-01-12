На полуфинал и финал женского молодежного ЧМ по хоккею будут доступны бесплатные билеты

ТАСС, 12 января. Болельщики смогут получить бесплатные билеты на полуфинальный матч с участием российской команды и финал женского молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 18 лет) в подмосковном Дмитрове. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Все желающие смогут получить бесплатные билеты в пятницу с 17:00 мск в фан-зоне турнира. На руки одному человеку будет выдаваться не более двух билетов.

Болельщики смогут отслеживать информацию о количестве оставшихся в наличии билетов в социальных сетях ФХР. Отмечается, что в фан-зоне на большом экране будет организован специальный просмотр матча между россиянками и шведками.

Полуфинальный матч между сборными России и Швеции состоится 12 января, начало в 19:30 мск. Россиянки играли со шведками на групповом этапе и уступили со счетом 0:2. В другом полуфинале сыграют сборные США и Канады (15:30 мск).

Женский молодежный чемпионат мира по хоккею завершится 13 января.