На Северном флоте откроется первый чемпионат Северной военной хоккейной лиги

МУРМАНСК, 12 января. /ТАСС/. Открытие первого чемпионата по хоккею с шайбой созданной в декабре 2017 года Северной военной хоккейной лиги состоится в субботу в главной базе Северного флота Североморске. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба флота.

"На Северном флоте состоится чемпионат по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги на Кубок командующего Северным флотом", - сказали в пресс-службе.

Сразу после открытия чемпионата на стадионе Центра Морской и физической подготовки в Североморске состоится первая игра - команда "Альфа" управления ядерного обеспечения встретится на льду с коллективом "Ракета" из Кольского соединения ПВО. Для болельщиков и зрителей на стадионе будет работать полевая кухня с горячим чаем и кашей.

Игры чемпионата будут проходить до 1 апреля на одиннадцати ледовых площадках в десяти гарнизонах флота. Всего будет проведено более 70 игр по хоккею с шайбой. Всего в чемпионате будут участвовать двадцать команд объединений, соединений и воинских частей флота. Все они будут поделены на три дивизиона в зависимости от опыта и мастерства игроков.