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Захарова: возможность содержания допинга в вакцине для спортсменов США нужно изучить

Спорт
12 января, 15:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

Представитель МИД РФ пояснила, что сами противовирусные вакцины не считаются запрещенными препаратами

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Специалисты должны изучить возможность содержания допинга в вакцине, подготовленной для американских спортсменов к Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я видела сообщения о том, что в связи с подготовкой американских спортсменов к участию в предстоящих зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Южной Корее центры контроля и профилактики заболеваний в США составили список рекомендаций по вакцинации против широкого круга различных инфекционных заболеваний, - отметила она. - Честно говоря, мы в эту тему углубились, чтобы понять, о чем идет речь. Выяснилось, что предполагаемый набор вакцин, по оценке экспертов, может быть использован в целях защиты американских спортсменов, которые могли бы попасться на допинге".

Захарова пояснила, что противовирусные вакцины не считаются запрещенными препаратами. "Все это наводит на мысль о возможности абсолютного, легализованного, но без правовой основы, остающегося безнаказанным употребления допинга, если спортсменов целенаправленно ведут и оказывают экспертную поддержку, - указала официальный представитель МИД РФ. - Это серьезные материалы для изучения соответствующими специалистами, коль скоро тема допинга стала роковой в последние годы".

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