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Бушманов: футболисты Капленко и Еременко интересны тренерам молодежной сборной России

Спорт
12 января, 15:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Футболисты могут выступать за сборные двух стран, однако им интересно играть за российскую команду

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Старший тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов

Старший тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Полузащитники Кирилл Капленко из "Зенита" и Сергей Еременко из швейцарского "Базеля" входят в поле зрения тренеров молодежной сборной России по футболу, но о чем-то конкретным говорить пока рано, игрокам еще стоит проявить себя. Об этом ТАСС сообщил старший тренер "молодежки" Евгений Бушманов.

Капленко и Еременко имеют право выступать за сборные двух стран (помимо российской, это команды Белоруссии и Финляндии соответственно - прим. ТАСС), ранее стало известно, что обоим интересно выступать в России. Капленко в августе и сентябре не явился на сбор белорусской "молодежки", а позднее президент "Зенита" Сергей Фурсенко сообщил, что игрок решил выступать за Россию. Еременко в октябре заявил, что чувствует себя русским, а в январе прибыл на просмотр в московский "Спартак".

"Капленко уже играл за "Зенит", Еременко еще не выступал на взрослом уровне, но сейчас приехал на просмотр в "Спартак", и это хорошо. Говорить сейчас о том, что ребята уже являются ближайшими кандидатами в молодежную сборную, рано, нужно больше проявить себя на взрослом уровне. Вы видите, что у нас в команде собраны ребята, которые уже успели проявить себя на уровне премьер-лиги или ФНЛ (Футбольная национальная лига - прим. ТАСС), тем более, у нас самые старшие ребята уже 1996 года рождения, а они 1999-го, разница очень серьезная. Но эти ребята находятся у нас в поле зрения", - сказал Бушманов.

По возрасту оба могут попасть либо в молодежную, либо в основную сборные страны. Юношеская сборная России 1999 года рождения уже прекратила свое существование: команда под руководством Александра Гришина в ноябре не смогла преодолеть первый отборочный раунд чемпионата Европы - 2018, заняв третье место в группе со сборными Румынии, Греции и Гибралтара.

Сергей Еременко дебютировал в профессиональном футболе в финском "Яро", за который провел 31 матч в 2014-2016 годах. С августа 2016 года полузащитник выступает за "Базель".

Капленко перешел в "Зенит" в январе 2017 года из академии "Краснодара" и провел за основной состав команды три матча.

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