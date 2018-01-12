Турнир имени бывшего директора тбилисского "Динамо" Петриашвили пройдет в столице Грузии

ТБИЛИСИ, 12 января. /ТАСС/. Международный турнир имени бывшего футболиста и экс-директора тбилисского "Динамо", менеджера департамента по взаимоотношениям с национальными федерациями Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Давида Петриашвили пройдет в столице Грузии 14 января. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Грузии (ФФГ).

В турнире под названием Зимний кубок примут участие шесть команд: в группе А сыграют сборные Грузии, Испании и Италии, в группе В - Украины, Турции и команда УЕФА. По две лучшие команды обоих групп выйдут в полуфинал, победители которого в воскресенье встретятся в финале, все матчи пройдут в Олимпийском дворце, построенном в 2015 году и вмещающем около 4 тысяч зрителей.

За сборную Грузии сыграют известные футболисты- ветераны: Каха Каладзе (ныне мэр Тбилиси - прим. ТАСС), Леван Кобиашвили (ныне президент ФФГ), Александр Иашвили и другие. За сборную Испании сыграют известные в прошлом футболисты Жоан Капдевила, Маркус Сенна, Хосе Амависка, Висенте Энгонга и другие, за команду Италии - Никола Аморузо, Массимо Агостини, Алессандро Бьянки, за команду УЕФА - Патрик Мюллер, Кристиан Киву, Деян Станкович, Миленко Ачимович.

"Давид Петриашвили имел большие заслуги перед футболом Грузии, его хорошо знали и уважали в европейских футбольных кругах, он являлся олицетворением высокого профессионализма. Проведение этого турнира важно для увековечения его памяти, для популяризации футбола", - отмечают организаторы.

Петриашвили в 1987-1989 годах играл за дублирующий состав тбилисского "Динамо" (высшая лига СССР), выступал за юношескую сборную СССР, в 1993-2002 годах работал на ответственных постах в ФФГ, в 2002-2006 годах был управляющим директором "Динамо", в 2009-2015 годах работал в Швейцарии в штаб-квартире УЕФА. Он погиб в ДТП в ночь на 21 декабря 2015 года в Тбилиси, куда приехал для новогодних встреч с родными и близкими: на одной из улиц передвигавшегося пешком Давида сбила машина.