Пихлер не верит заявлениям Родченкова о том, что биатлонистка Зайцева употребляла допинг

РУПОЛЬДИНГ /Германия/, 12 января. /ТАСС/. Бывший тренер женской сборной России по биатлону немец Вольфганг Пихлер не верит заявлениям информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который заявил, что двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева на протяжении четырех лет употребляла запрещенные препараты. Об этом он заявил на пресс-конференции во время этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге.

62-летний немецкий специалист не получит аккредитацию на Олимпиаду-2018 в связи с тем, что был старшим тренером женской сборной России по биатлону на Играх в Сочи. Под его руководством выступали Зайцева и Яна Романова, пожизненно дисквалифицированные Международным олимпийским комитетом за нарушение антидопинговых правил. Ранее было объявлено, что МОК откажет в аккредитации всем тренерам и врачам, которые были связаны с нарушившими правила спортсменами.

"Родченков говорил о том, что Зайцева четыре года использовала эритропоэтин, что я не вовлечен в это, но опытный тренер должен был это заметить. Это то, что он сказал. Но я не понимаю, как я должен был это видеть? Я в это не верю", - сказал Пихлер.

"Мы проводили наши тренировочные сборы в Рупольдинге, все российские биатлонистки были под контролем WADA, она жила в Бельгии и Швейцарии, около 90% времени она проводила в Европе. Она была под контролем WADA и ничего подозрительного не было. Так где тогда доказательства?" - отметил он.

В этой связи тренер, который сейчас работает со шведской сборной, убежден, что необходимо провести очную ставку с Родченковым, чтобы "с глазу на глаз" обсудить его обвинения. "Но у меня нет такого шанса", - заметил он.