В Саудовской Аравии проходит первый в истории футбольный матч в присутствии женщин

ТАСС, 12 января. Первый в истории Саудовской Аравии футбольный матч, на котором присутствуют женщины, проходит в пятницу на стадионе им. короля Абдаллы в Джидде. Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", наблюдать за игрой команд "Аль-Ахли" и "Аль-Батын" прибыли сотни болельщиц с семьями.

Многие девушки пришли на стадион, облачившись в традиционные мусульманские платья (абайи), стилизованные под фирменные цвета саудовских клубов - желтый и синий. Некоторые болельщицы нанесли на лица грим.

В общей сложности для зрительниц выделено несколько секторов на 7,5 тыс. мест. Для удобства прохода внедрена электронная система, оборудованы отдельные входы и выходы для семей.

Как заявило Главное управление по делам спорта королевства, в ближайшие дни свои двери для болельщиц откроет стадион им. короля Фахда в Эр-Рияде, там 13 января пройдет матч традиционных соперников в чемпионате страны - "Аль-Иттихада" и "Аль-Хиляля". 18 января на арене им. принца Мухаммеда бен Фахда в Даммаме пройдет дерби "Аль-Иттафак" - "Аль-Фейсали". В ведомстве заверили, что впоследствии вход для женщин будет обеспечен на все крупные спортивные площадки.

В Саудовской Аравии, где до последних лет решающую роль в жизни подданных играло ультраконсервативное течение ислама, женщины были лишены многих прав и свобод, включая занятие спортом и посещение футбольных матчей. Ситуация начала постепенно меняться с объявленным кронпринцем Мухаммедом бен Сальманом курсом на умеренный ислам и реализацию программы "Видение-2030", которая предусматривает развитие спорта и сфер развлечения, а также гарантирует равные права и свободы всем подданным королевства. В этом контексте 2018 год во многом станет историческим: уже в марте впервые с 1980-х годов состоится открытие публичных кинотеатров, а начиная с июня женщины смогут получать водительские удостоверения и управлять автомобилем.