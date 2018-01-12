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Мамин: неудачное выступление ХК "Барыс" в этом сезоне связано с обновлением команды

Спорт
12 января, 20:57 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 12, января. /ТАСС

Казахстанский клуб занимает 10-е место в Восточной конференции, набрав 63 очка в 50 матчах

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АСТАНА, 12 января. /ТАСС/. Неудачное выступление "Барыса" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в этом сезоне связано с обновлением команды, в которую пришло немало игроков из чемпионата Казахстана и Молодежной хоккейной лиги. Такое мнение журналистам высказал президент Казахстанской федерации хоккея Аскар Мамин.

Казахстанский клуб занимает 10-е место в Восточной конференции, набрав 63 очка в 50 матчах.

"Такой процесс обновления будет продолжаться. Мы будем больше привлекать в следующих сезонах воспитанников из "Снежных Барсов" и ребят, играющих в чемпионате Казахстана. В этой связи есть смысл пересмотреть условия контрактов с легионерами: мы над этим думаем, и решение будет по окончании сезона", - отметил глава федерации.

По словам Мамина, "Барысу" и сборной Казахстана нужен тренер, который мог проработать с командами несколько сезонов. "Нам самим не нравится, что у нас так часто меняются тренеры. Этому способствуют несколько причин: некоторые тренеры переходили в другие клубы на более лучшие условия, некоторые отставки связаны были с низкими результатами", - подчеркнул он.

Также Мамин высказался насчет возможного появления в КХЛ второго клуба из Казахстана. "Нужно, чтобы были хорошие условия не только по инфраструктуре, но и по выбору игроков, которые могли бы представлять клубы Казахстана в КХЛ. По "Барысу" мы видим, что все-таки игроков высокого уровня у нас не так много, надеемся, что со временем наша молодежь будет давать результат в виде появления хороших игроков. Время придет, и может в краткосрочный период мы увидим второй клуб из Казахстана в КХЛ", - сказал глава федерации.

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