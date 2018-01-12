Сноубордист Логинов победил в параллельном слаломе на этапе КМ в Австрии, Соболев - второй

ТАСС, 12 января. Российский сноубордист Дмитрий Логинов занял первое место в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в австрийском Бад-Гаштайне.

В финале он опередил соотечественника Андрея Соболева. Первую тройку замкнул итальянец Маурицио Бормолини, победивший в заезде за бронзу россиянина Дмитрия Сарсембаева.

Россиянин Вик Уайлд стал 17-м, Валерий Колегов - 23-м, Константин Котов - 31-м, Константин Шипилов - 32-м.

17-летний Логинов впервые в карьере стал победителем этапа Куба мира. Он 13 раз выходил на старт этапов КМ и один раз стал призером - в декабре занял второе место в параллельном слаломе в итальянской Кортине-д’Ампеццо.

В общем зачете Кубка мира лидирует швейцарец Невин Галмарини (3020). Соболев занимает третье место (2690), Логинов - пятое (1969), Вик Уайлд - 11-е (1166), Сарсембаев - 12-е (1150). В субботу в Бад-Гаштайне пройдут командные соревнования в параллельном слаломе.