Сноубордистка Тудегешева стала второй в параллельном слаломе на этапе КМ в Австрии

ТАСС, 12 января. Российская сноубордистка Екатерина Тудегешева заняла второе место в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в австрийском Бад-Гаштайне.

В финале она уступила немке Рамоне Терезии Хофмайстер. Первую тройку замкнула голландка Мишель Деккер, опередившая в заезде за третье место россиянку Наталью Соболеву.

Россиянка Екатерина Хатомченкова стала 12-й, Милена Быкова - 19-й, Алена Заварзина - 22-й, Елизавета Салихова -32-й, Екатерина Илюхина - 49-й.

Двукратная чемпионка мира 30-летняя Тудегешева впервые в сезоне и в 27-й раз в карьере вошла в число призеров на этапах Кубка мира.

В общем зачете Кубка мира лидирует представительница Чехии Эстер Ледецка (3290 очков). Второе место занимает Тудегешева (2460), Соболева - девятое (1460), Заварзина - 10-е (1420), Салихова - 16-е (756), Быкова - 18-е (660).