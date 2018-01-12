Баскетболисты "Химок" проиграли "Реалу" в матче Евролиги

МЫТИЩИ /Московская область/, 12 января. /ТАСС/. Российский клуб "Химки" со счетом 78:95 уступил испанскому "Реалу" в домашнем матче 17-го тура баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 23 очка. Защитник Руди Фернандес стал самым результативным в испанской команде, набрав 16 очков.

"Химки" занимают восьмое место в турнирной таблице, в активе команды девять побед. "Реал" одержал шестую победу в Евролиге подряд и находится на пятом месте с 11 победами в активе.

В следующем матче "Химки" 16 января на выезде встретятся с "Црвеной Звездой", а "Реал" 17 января дома сыграет с "Басконией".