Орлова: хоккеисткам сборной РФ не хватило сыгранности в полуфинале молодежного ЧМ

ДМИТРОВ /Московская область/, 12 января. /ТАСС/. Женской молодежной сборной России по хоккею не хватило сыгранности в полуфинале чемпионата мира (игроки до 18 лет) против команды Швеции. Такое мнение журналистам высказала капитан российской команды Алина Орлова.

В пятницу сборная России со счетом 1:2 уступила команде Швеции в полуфинале мирового первенства, которое проходит в подмосковном Дмитрове. В матче за третье место российская команда встретится со сборной Канады.

"Сегодня мы много удалялись из-за грубых ошибок, также мало бросали по воротам соперника, было недостаточно командной игры. Это и стало причиной поражения. В третьем периоде побежали спасать Россию, но уже было поздно. У всех начали захлестывать эмоции, команда пыталась побыстрее забить, но ничего не получалось", - сказала Орлова.

"Мы не отчаиваемся и идем дальше с поднятой головой. Без поражений в спорте не бывает побед", - отметила капитан российской сборной.

Встреча Россия - Канада состоится 13 января, начало - 15:30 мск.