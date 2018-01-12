Гил: БК "Химки" не удалось в полной мере воспользоваться ошибками "Реала" в матче Евролиги

МЫТИЩИ /Московская область/, 12 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Баскетболисты подмосковного клуба "Химки" не смогли воспользоваться ошибками "Реала" в матче Евролиги. Такое мнение ТАСС высказал форвард подмосковной команды Энтони Гил.

В пятницу подмосковный клуб со счетом 78:95 уступил "Реалу" в домашнем матче 17-го тура баскетбольной Евролиги.

"Сложная получилась игра, было потрачено очень много эмоций. В первых двух отрезках баскетболисты "Реала" получили хорошее преимущество, но и ошибались тоже много. К сожалению, мы не смогли воспользоваться их ошибками, в результате чего подарили сопернику инициативу", - сказал Гил.

"Вторые два отрезка мы показали достойный баскетбол, но, к сожалению, этого не хватило. Нам нужно оставить это поражение в прошлом и готовиться к игре в Сербии против "Црвены Звезды". Также хотелось бы извиниться перед болельщиками, мы постараемся реабилитироваться как в следующей игре, так и в домашнем матче против "Олимпиакоса", - добавил Гил.

В следующем матче "Химки" 16 января на выезде встретятся с "Црвеной Звездой", а "Реал" 17 января дома сыграет с "Басконией".