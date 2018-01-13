Россиянин Буров впервые в карьере выиграл этап Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике

ТАСС, 13 января. Россиянин Максим Буров стал победителем этапа Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике, который проходил в американском Дир-Вэлли.

Второе место занял китаец Ци Гуанпу, третьим стал олимпийский чемпион 2014 года из Белоруссии Антон Кушнир. Россиянин Павел Кротов стал 22-м, Илья Буров - 24-м.

19-летний Максим Буров впервые в карьере выиграл этап Кубка мира. В нынешнем сезоне он становился пятым и седьмым на этапах в Китае, а также занял пятое место на этапе в Москве.

В женских соревнованиях россиянка Кристина Спиридонова заняла второе место. Победу одержала китаянка Сю Ментао, третьей стала ее соотечественница Кон Фаню.

Следующий этап Кубка мира пройдет 19 января в американском Лейк-Плэсиде.