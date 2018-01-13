Футболист "Спартака" Боккетти: жена пообещала подарить на день рождения российский паспорт

ДУБАЙ /ОАЭ/, 13 января. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Итальянский защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти связывает свою жизнь с Россией и намерен получить паспорт гражданина РФ. Как рассказал ТАСС 31-летний футболист, он считает московский клуб своей семьей. День рождения у игрока будет 30 ноября.

В январе 2017 года Боккетти продлил контракт со "Спартаком" до 30 июня 2020 года.

"Я готов получить российский паспорт, но пока не сделал для этого ничего. Жена говорит, что подарит мне его на день рождения. У меня русская жена, мои дети родились здесь. В будущем я, конечно, связываю свою жизнь с Россией", - сказал итальянец.

Первым клубом Боккетти в России стал казанский "Рубин", с которым защитник подписал контракт летом 2010 года. В "Спартак" он перешел в январе 2013 года. В мае 2014 года итальянец женился на россиянке Катерине Мальцевой. В сентябре 2014 года у пары родился сын Марио, а в июле 2016-го - дочь Грейс.

"В ЦСКА не перейду"

"Конечно, "Спартак" для меня не просто место работы. Это что-то, что я люблю. "Спартак" для меня - это семья, тут я провел большую часть своей карьеры", - отметил собеседник ТАСС.

Он заверил, что успел ощутить принципиальность противостояния с московским ЦСКА и не готов будет перейти в армейский клуб, даже если ему предложат повышение зарплаты. "Это равносильно тому, что у тебя есть жена, а ты в тайне от нее встречаешься с какой-то другой девушкой. Я себе такого представить не могу", - объяснил игрок.

По словам итальянца, он бы согласился поддержать команду на фанатской трибуне, если предоставится возможность. "Безусловно. На трибуне можно хорошенько покричать и выплеснуть свои эмоции. Когда я не играю, а смотрю матчи по телевизору, я делаю это очень эмоционально", - сказал футболист.

Любимой кричалкой болельщиков Боккетти считает эту: "Постой, фанат, я хочу спросить". "Наши болельщики очень классно поют эту песню", - отметил собеседник ТАСС.

"Думаю о работе тренера"

Как рассказал Боккетти, перед продлением контракта со "Спартаком" у него были предложения из Италии и других стран, но он хотел остаться в московском клубе. "Я хорошо себя чувствую здесь, мне не хотелось ничего менять. В тот момент мне хотелось стать чемпионом России с моей командой. Очень рад, что сделал правильный выбор и мы смогли выиграть трофей для наших болельщиков", - объяснил он.

В текущем сезоне центральный защитник не является игроком основного состава (14 матчей во всех турнирах), однако уверяет, что из-за этого не переживает. "Я всегда стараюсь на сто процентов выполнять свою работу и отношусь к ней максимально серьезно. На тренировках и в играх я отдаю всего себя. Не я решаю, кого ставить в состав, а кого нет, это работа тренера", - напомнил он.

По словам собеседника ТАСС, он не думает завершать карьеру, но уже рассматривал возможность стать тренером. "Я думаю об этом, но пока никакого решения не принял. Советовался ли с Массимо Каррерой (главным тренером "Спартака" - прим. ТАСС)? Пока на это нет времени", - сказал он.

До переезда в Россию Боккетти выступал за итальянские "Асколи", "Виртус Ланчано", "Фрозиноне" и "Дженоа". В составе сборной Италии защитник принял участие в пяти матчах в 2009-2010 годах.