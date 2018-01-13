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Боккетти: лидерство "Локомотива" в РФПЛ не удивляет, но "Спартаку" по силам его догнать

Спорт
13 января, 11:31 UTC+3 ДУБАЙ /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Итальянский защитник "Спартака" отметил, что команда способна стать победителем Лиги Европы в нынешнем сезоне

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Сальваторе Боккетти

Сальваторе Боккетти

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

ДУБАЙ /ОАЭ/, 13 января. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Московский "Локомотив" заслуженно лидирует в чемпионате России по футболу после "осенней" части сезона, однако "Спартак" способен его догнать. Такое мнение ТАСС высказал итальянский защитник красно-белых Сальваторе Боккетти.

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После 20 туров чемпионата России "Локомотив" лидирует в турнирной таблице, имея в активе 45 очков. "Спартак" занимает третье место и отстает от железнодорожников на восемь очков. Между ними располагается санкт-петербургский "Зенит", который имеет такое количество очков, что и "Спартак", но опережает красно-белых по дополнительным показателям.

"Для меня сюрприз - такой отрыв от второго места. Само по себе лидерство "Локомотива" не удивляет - у них хорошая команда", - объяснил он.

Итальянец уверен, что "Спартаку" по силам догнать лидера. "Первая игра [после паузы в чемпионате] у нас как раз против "Локомотива", если нам удастся победить, то психологически мы будем сильнее, - отметил Боккетти. - Даже если будет ничья, у нас останется еще девять игр. Нужно выигрывать каждый следующий матч, не оглядываться на соперников, и тогда все станет возможным, даже если все будут говорить, что "Локомотив" уже чемпион, мы не должны останавливаться".

"На старте все были в смятении"

По словам Боккетти, после первого за 16 лет чемпионского звания "Спартак" стал увереннее в себе. "Раньше этого чувства не было. При этом я бы не сказал, что давление со стороны болельщиков и прессы на команду стало меньше. Можно вспомнить начало нынешнего сезона, тот момент, когда мы потеряли много очков в матчах, которые должны были выигрывать", - сказал он.

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После неудачного старта (3 победы в 10 стартовых турах), как признался защитник, все в команде находились в смятении, никто не понимал, почему это происходило. "Во многом переломным моментом стала игра против "Тосно" (в 10-м туре, 2:2 - прим. ТАСС), все поняли, что если что-то не изменить, то можно больно упасть вниз. Люди начали говорить, что чемпионство было завоевано случайно", - рассказал защитник.

Итальянцу с трудом удалось найти причины такого выступления. "Наверное, все дело в голове, где-то успокоились, где-то думали, что можем обыграть любого соперника", - считает он.

"Но такого допускать нельзя. Мы вовремя собрались, поговорили и принялись исправлять положение", - отметил собеседник ТАСС.

С 11-го по 20-й тур команда не потерпела ни одного поражения, добившись семи побед и трех ничьих.

"В Ливерпуле не успели понять, что произошло"

Первая с сезона-2012/13 кампания в Лиге чемпионов завершилась для "Спартака" крупным гостевым поражением от "Ливерпуля" со счетом 1:7. Команда заняла третье место на групповом этапе, не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов и продолжит еврокубковое выступление в Лиге Европы, где в 1/16 финала встретится с испанским "Атлетиком".

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"Никто не успел понять, что произошло в том матче, к 15-й минуте мы уже проигрывали со счетом 0:3, - вспомнил собеседник ТАСС. - Когда такое происходит, то в голове что- то щелкает и ноги уже не слушаются тебя. Это был не наш день, думаю, что болельщики тоже понимают это и стараются забыть этот матч как можно скорее".

Защитник отметил, что в такой ситуации отговорки искать не стоит. "Такое не должно случаться впредь, - добавил он. - Для меня такое было впервые, никогда еще моя команда не пропускала семь голов. Перед болельщиками получилось некрасиво, они в большом количестве приехали в Англию поддержать нас".

По словам итальянца, он не стал обращать внимания на обрушившуюся на команду после поражения критику: "Честно говоря, слов поддержки было больше. Конечно, были и те, кто хотел оскорбить или пытался как-то задеть, но я не обращаю на это внимания - такое поведение не несет в себе никакого конструктива. Тоже самое касается прессы: если ты читаешь про себя хорошее, то можешь задрать нос, а если плохое, то будешь переживать. Это отвлекает от работы, лучше концентрироваться на позитивных моментах".

"Этот состав может выиграть Лигу Европы"

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Боккетти уверяет, что сейчас команда не ставит перед собой долгосрочные задачи на турнир. "Мы не должны думать о каком-то конкретном результате где-то в будущем, в первую очередь мы должны выиграть дома у "Атлетика", - отметил защитник. - Нужно создать для себя максимально комфортные условия перед ответным матчем. Если дома мы сыграем вничью, то могут появиться лишние нервы, первый матч очень важен для нас в психологическом плане".

В то же время итальянец считает, что команде по силам победить в турнире. "Подходящие игроки у нас для этого есть, - уверен он. - Но Лига Европы - сильный турнир, в нем играют такие команды, как "Наполи", "Арсенал", дортмундская "Боруссия", "Атлетико". Прежде всего, мы должны думать о каждой следующей игре".

"Спартак" начал подготовку ко второй части сезона 8 января, на следующий день команда вылетела на сбор в Дубай. Первый матч с "Атлетиком" пройдет в Москве 15 февраля, ответная - в Испании 22 февраля.

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