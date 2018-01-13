Боккетти: лидерство "Локомотива" в РФПЛ не удивляет, но "Спартаку" по силам его догнать

ДУБАЙ /ОАЭ/, 13 января. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Московский "Локомотив" заслуженно лидирует в чемпионате России по футболу после "осенней" части сезона, однако "Спартак" способен его догнать. Такое мнение ТАСС высказал итальянский защитник красно-белых Сальваторе Боккетти.

После 20 туров чемпионата России "Локомотив" лидирует в турнирной таблице, имея в активе 45 очков. "Спартак" занимает третье место и отстает от железнодорожников на восемь очков. Между ними располагается санкт-петербургский "Зенит", который имеет такое количество очков, что и "Спартак", но опережает красно-белых по дополнительным показателям.

"Для меня сюрприз - такой отрыв от второго места. Само по себе лидерство "Локомотива" не удивляет - у них хорошая команда", - объяснил он.

Итальянец уверен, что "Спартаку" по силам догнать лидера. "Первая игра [после паузы в чемпионате] у нас как раз против "Локомотива", если нам удастся победить, то психологически мы будем сильнее, - отметил Боккетти. - Даже если будет ничья, у нас останется еще девять игр. Нужно выигрывать каждый следующий матч, не оглядываться на соперников, и тогда все станет возможным, даже если все будут говорить, что "Локомотив" уже чемпион, мы не должны останавливаться".

"На старте все были в смятении"

По словам Боккетти, после первого за 16 лет чемпионского звания "Спартак" стал увереннее в себе. "Раньше этого чувства не было. При этом я бы не сказал, что давление со стороны болельщиков и прессы на команду стало меньше. Можно вспомнить начало нынешнего сезона, тот момент, когда мы потеряли много очков в матчах, которые должны были выигрывать", - сказал он.

После неудачного старта (3 победы в 10 стартовых турах), как признался защитник, все в команде находились в смятении, никто не понимал, почему это происходило. "Во многом переломным моментом стала игра против "Тосно" (в 10-м туре, 2:2 - прим. ТАСС), все поняли, что если что-то не изменить, то можно больно упасть вниз. Люди начали говорить, что чемпионство было завоевано случайно", - рассказал защитник.

Итальянцу с трудом удалось найти причины такого выступления. "Наверное, все дело в голове, где-то успокоились, где-то думали, что можем обыграть любого соперника", - считает он.

"Но такого допускать нельзя. Мы вовремя собрались, поговорили и принялись исправлять положение", - отметил собеседник ТАСС.

С 11-го по 20-й тур команда не потерпела ни одного поражения, добившись семи побед и трех ничьих.

"В Ливерпуле не успели понять, что произошло"

Первая с сезона-2012/13 кампания в Лиге чемпионов завершилась для "Спартака" крупным гостевым поражением от "Ливерпуля" со счетом 1:7. Команда заняла третье место на групповом этапе, не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов и продолжит еврокубковое выступление в Лиге Европы, где в 1/16 финала встретится с испанским "Атлетиком".

"Никто не успел понять, что произошло в том матче, к 15-й минуте мы уже проигрывали со счетом 0:3, - вспомнил собеседник ТАСС. - Когда такое происходит, то в голове что- то щелкает и ноги уже не слушаются тебя. Это был не наш день, думаю, что болельщики тоже понимают это и стараются забыть этот матч как можно скорее".

Защитник отметил, что в такой ситуации отговорки искать не стоит. "Такое не должно случаться впредь, - добавил он. - Для меня такое было впервые, никогда еще моя команда не пропускала семь голов. Перед болельщиками получилось некрасиво, они в большом количестве приехали в Англию поддержать нас".

По словам итальянца, он не стал обращать внимания на обрушившуюся на команду после поражения критику: "Честно говоря, слов поддержки было больше. Конечно, были и те, кто хотел оскорбить или пытался как-то задеть, но я не обращаю на это внимания - такое поведение не несет в себе никакого конструктива. Тоже самое касается прессы: если ты читаешь про себя хорошее, то можешь задрать нос, а если плохое, то будешь переживать. Это отвлекает от работы, лучше концентрироваться на позитивных моментах".

"Этот состав может выиграть Лигу Европы"

Боккетти уверяет, что сейчас команда не ставит перед собой долгосрочные задачи на турнир. "Мы не должны думать о каком-то конкретном результате где-то в будущем, в первую очередь мы должны выиграть дома у "Атлетика", - отметил защитник. - Нужно создать для себя максимально комфортные условия перед ответным матчем. Если дома мы сыграем вничью, то могут появиться лишние нервы, первый матч очень важен для нас в психологическом плане".

В то же время итальянец считает, что команде по силам победить в турнире. "Подходящие игроки у нас для этого есть, - уверен он. - Но Лига Европы - сильный турнир, в нем играют такие команды, как "Наполи", "Арсенал", дортмундская "Боруссия", "Атлетико". Прежде всего, мы должны думать о каждой следующей игре".

"Спартак" начал подготовку ко второй части сезона 8 января, на следующий день команда вылетела на сбор в Дубай. Первый матч с "Атлетиком" пройдет в Москве 15 февраля, ответная - в Испании 22 февраля.