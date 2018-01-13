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Чемпион мира по боксу Уайлдер проведет бой с Ортисом 3 марта в Нью-Йорке

Спорт
13 января, 11:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС

Поединок состоится на арене Barclays Center, для 32-летнего Уайлдера это будет седьмая защита титула

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Деонтей Уайлдер

Деонтей Уайлдер

© AP/Brynn Anderson

ТАСС, 13 января. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американский тяжеловес Деонтей Уайлдер проведет поединок против кубинца Луиса Ортиса 3 марта в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба WBC.

Поединок состоится на арене Barclays Center, для 32-летнего Уайлдера это будет седьмая защита титула. Билеты на поединок поступят в продажу 16 января.

29 сентября прошлого года Ортис не прошел допинг-тест перед боем с Уайлдером, тестирование проводила Ассоциация по добровольному тестированию на допинг. Позднее он был отстранен от поединка, соперником Уайлдера в бою 4 ноября вместо кубинца стал бывший чемпион мира WBC канадец Бермейн Стиверн, американец победил нокаутом в первом раунде.

WBC оштрафовал Ортиса на $25 тысяч и обязал его пройти полное медицинское обследование у врача, имеющего лицензию организации, однако не стал дисквалифицировать кубинца.

Уайлдер является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Он не знает поражений на профессиональном ринге - 39 побед (38 нокаутом). В мае 2016 года Уайлдер должен был провести бой в Москве против россиянина Александра Поветкина, однако поединок не состоялся из-за положительной допинг-пробы Поветкина. В активе 38-летнего Ортиса, который также является непобежденным боксером, 28 побед, 24 боя он закончил нокаутом, еще два поединка были признаны несостоявшимися.

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