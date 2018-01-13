ЦСКА разрешил Рахимичу совмещать работу в ДЮСШ и сборной Боснии и Герцеговины

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Руководство московского ЦСКА разрешило тренеру ДЮСШ Элвиру Рахимичу совмещать работу в школе и сборной Боснии и Герцеговины по футболу. Об этом Рахимич рассказал ТАСС.

Ранее стало известно, что 41-летний Рахимич вошел в тренерский штаб сборной Боснии и Герцеговины. Специалист будет помогать новому главному тренеру команды хорвату Роберту Просинечки.

"Буду совмещать работу в сборной и клубе, руководство ЦСКА мне разрешило. В понедельник узнаю, чем буду заниматься в спортивной школе армейцев, а 21-го числа поеду на сбор национальной команды", - сказал Рахимич.

Рахимич входил в тренерский штаб сборной Боснии и Герцеговины на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году. В 2015 году он был утвержден федерацией в качестве скаута сборной.

Рахимич играл на позиции полузащитника в составе московского ЦСКА с 2001 по 2014 год. Вместе с армейцами футболист стал пятикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, пятикратным обладателем Суперкубка страны, а также обладателем Кубка УЕФА. За сборную Боснии и Герцеговины опорный полузащитник провел 40 матчей с 2007 по 2013 год. После завершения карьеры игрока он работал в тренерском штабе ЦСКА в 2013-15 годах, с 2015 года занимает должность тренера в ДЮСШ московского клуба.