Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦСКА разрешил Рахимичу совмещать работу в ДЮСШ и сборной Боснии и Герцеговины

Спорт
13 января, 12:11 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Специалист будет помогать новому главному тренеру боснийцев хорвату Роберту Просинечки

Поделиться
Материал из 1 страницы
Элвир Рахимич

Элвир Рахимич

© Владимир Астапкович/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Руководство московского ЦСКА разрешило тренеру ДЮСШ Элвиру Рахимичу совмещать работу в школе и сборной Боснии и Герцеговины по футболу. Об этом Рахимич рассказал ТАСС.

Смотрите также

Рахимич намерен совмещать работу тренера в сборной Боснии и Герцеговины и ЦСКА

Просинечки назначен на пост главного тренера сборной Боснии и Герцеговины по футболу

Ранее стало известно, что 41-летний Рахимич вошел в тренерский штаб сборной Боснии и Герцеговины. Специалист будет помогать новому главному тренеру команды хорвату Роберту Просинечки.

"Буду совмещать работу в сборной и клубе, руководство ЦСКА мне разрешило. В понедельник узнаю, чем буду заниматься в спортивной школе армейцев, а 21-го числа поеду на сбор национальной команды", - сказал Рахимич.

Рахимич входил в тренерский штаб сборной Боснии и Герцеговины на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году. В 2015 году он был утвержден федерацией в качестве скаута сборной.

Рахимич играл на позиции полузащитника в составе московского ЦСКА с 2001 по 2014 год. Вместе с армейцами футболист стал пятикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, пятикратным обладателем Суперкубка страны, а также обладателем Кубка УЕФА. За сборную Боснии и Герцеговины опорный полузащитник провел 40 матчей с 2007 по 2013 год. После завершения карьеры игрока он работал в тренерском штабе ЦСКА в 2013-15 годах, с 2015 года занимает должность тренера в ДЮСШ московского клуба.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сторонник КПРФ скончался во время встречи с кандидатом в президенты РФ Грудининым
2
История старого Нового года в России
3
В КПРФ утверждают, что Грудинин не имел ценных бумаг на 7,5 млрд рублей
4
Захарова: возможность содержания допинга в вакцине для спортсменов США нужно изучить
5
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков в Сирии
6
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
7
Эксперты: частая потребность в сне посреди дня свидетельствует о нездоровье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама