Бывальцев: объединять "Амур" и "Адмирал" для продолжения выступления в КХЛ не стоит

АСТАНА, 13 января. /ТАСС/. Объединять "Амур" и "Адмирал" для того, чтобы оба дальневосточных региона остались в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), нет смысла. Такое мнение журналистам высказал нападающий "Амура" и сборной дивизиона Чернышева Алексей Бывальцев.

В пятницу член совета директоров КХЛ Александр Медведев сообщил об идее объединить ряд клубов в один для сохранения хоккея в регионах на высоком уровне.

"Люди в обоих городах ходят на хоккей. Просто у "Адмирала" в последнее время финансовые проблемы, поэтому они [болельщики] не так сильно ходят на хоккей. А так во Владивостоке была полная арена, и объединять клубы не нужно", - сказал Бывальцев.

В "Мастер-шоу" Матча звезд в Астане Бывальцев в конкурсе на эффектный буллит выступит с трафаретным изображением партнера по "Амуру" Олега Ли. "Он ничего не просил, просто было так задумано. Ли отреагировал хорошо, я отправил ему смс-сообщение, и всех попросил, чтобы ему написали", - сказал нападающий "Амура".

Нынешний контракт Бывальцева с "Амуром" истекает по окончании сезона. "О новом контракте пока рано говорить, у нас сейчас борьба за плей-офф, я об этом не думаю", - отметил он.