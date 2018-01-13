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Ковальчук: Санкт-Петербург достоин того, чтобы вновь принять Матч звезд КХЛ

Спорт
13 января, 13:03 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 13, января. /ТАСС

Форвард также считает, что ни один из городов не должен быть исключен из КХЛ

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Илья Ковальчук

Илья Ковальчук

© Петр Ковалев/ТАСС

АСТАНА, 13 января. /ТАСС/. Санкт-Петербург должен вновь принять Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), город давно заслужил это право. Такое мнение журналистам высказал нападающий СКА Илья Ковальчук, который принимает участие в Матче звезд КХЛ в Астане.

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Последний Матч звезд в Санкт-Петербурге проводился 5 февраля 2011 года.

"В Питере давно созрели для двух команд и больших праздников. Надеюсь, что в ближайшие годы Матч звезд пройдет в Санкт-Петербурге", - сказал Ковальчук.

В пятницу член совета директоров КХЛ Александр Медведев сообщил об идее объединить ряд клубов в один для сохранения хоккея в регионах на высоком уровне.

По словам Ковальчука, он за то, чтобы ни один из городов не был исключен из КХЛ. "Я за то, чтобы никого не выгоняли, потому что те же Череповец, Тольятти являются хоккейными городами. Чем больше регионов будет в хоккейном мире, тем лучше", - подчеркнул он.

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