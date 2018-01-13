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Ковальчук назвал уникальной форму российских хоккеистов на ОИ-2018

Спорт
13 января, 13:28 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 13, января. /ТАСС

Сборная России по хоккею на Играх будет использовать два комплекта формы - красную и белую

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© Пресс-служба МОК

АСТАНА, 13 января. /ТАСС/. Форма российских хоккеистов на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане является уникальной. Такое мнение журналистам высказал нападающий СКА Илья Ковальчук.

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МОК утвердил форму команды из России с надписью Olympic Athlete from Russia

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация хоккея утвердили форму мужских и женских российских команд на Олимпиаду. На ней присутствует название Olympic Athlete from Russia (OAR) ("олимпийский атлет из России"). Российские хоккеисты на Играх будут использовать два комплекта формы - красную и белую.

"Считаю, что в чем-то это уникальная и очень приличная форма. Главное, что слово "Россия" на ней присутствует, это здорово", - сказал Ковальчук.

Исполком МОК в начале декабря приостановил членство Олимпийского комитета России, в Играх смогут участвовать только чистые российские спортсмены после специального приглашения от МОК. Атлеты из России будут выступать под олимпийским флагом.

Олимпиада 2018 года пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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