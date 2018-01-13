Футболист "Динамо" Тиам не вернется в венгерский МТК

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Артем Крук/. Сенегальский полузащитник Хали Тиам, выступающий на правах аренды за российское "Динамо", не вернется в венгерский МТК, которому принадлежат права на футболиста, игроку ищут другие варианты продолжения карьеры. Об этом ТАСС рассказал агент футболиста Паникос Македонас.

"Динамо" не взяло на первый зимний учебно-тренировочный сбор пятерых игроков основного состава, среди них был Тиам. По информации ТАСС, "Динамо" намерено расторгнуть с венгерским клубом МТК соглашение об аренде 24-летнего футболиста.

"Тиам не возвращается в венгерский клуб, летом он выбрал "Динамо", с которым действует соглашение, - сказал агент. - Но сейчас есть проблема - если летом клуб был заинтересован в Тиаме, то сейчас у них есть другие игроки, которым доверяет новый главный тренер (Дмитрий Хохлов - прим. ТАСС), возглавивший команду по ходу сезона. Венгерский клуб не делает исключения для игроков [по досрочному возвращению из аренды], несмотря на то, что происходит с Тиамом в "Динамо". Поэтому сейчас мы работает над возможными предложениями футболисту от других команд, но в МТК он не вернется".

Сенегалец провел за "Динамо" шесть матчей в чемпионате России, при этом полузащитник не выходил на поле с 14 октября 2017 года, когда в матче против "СКА- Хабаровска"(2:0) на посту главного тренера бело-голубых дебютировал Дмитрий Хохлов.

Агент футболиста связывает сложившуюся тяжелую ситуацию вокруг игрока с приходом в команду нового главного тренера. "Тиам играл за "Динамо", но пришел новый тренер, и вся проблема [игрока] с клубом сейчас из-за него. Он (тренер - прим. ТАСС) не дает шанса Тиаму, чтобы тот показал, хороший он футболист или нет. Эта ситуация не нравится клубам, так как она вредит карьере игрока и его трансферной цене, а МТК заинтересован в трансфере игрока в хороший клуб", - заявил Македонас.

После 20 туров чемпионата России "Динамо" занимает 12-е место, имея в активе 22 очка.