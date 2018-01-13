Тарпищев: Медведев проявил мужской характер в финале турнира АТР в Сиднее

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев проявил мужской характер в финале турнира в Сиднее. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В субботу Медведев победил австралийца Алекса де Минора в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Сиднее (призовой фонд - $468,9 тыс.). 21-летний россиянин одержал победу со счетом 1:6, 6:4, 7:5 и выиграл первый турнир АТР в карьере.

"Медведев и в прошлом году порой показывал хорошие матчи, с тем же Вавринкой, но сейчас он избавился от травм, набрался опыта, это позволило ему прекрасно начать этот сезон, - сказал Тарпищев. - В финале он проявил уже по- настоящему мужской характер. Даже проиграв первый сет, он не расклеился, а довел матч до победы. Этот его успех, безусловно, с большим знаком плюс".

По словам Тарпищева, на предстоящем Открытом чемпионате Австралии Медведев способен удивить, как и другие российские теннисисты. "Непроходимых соперников нет, хотя сетка у него непростая, - отметил президент ФТР. - Медведев способен удивить, но на таком турнире главным для молодых теннисистов является физическое состояние. Посмотрим, как он выдержит двухнедельный турнир".