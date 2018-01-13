Эксперт: теннисист Медведев вскоре будет претендовать на место в топ-10 мирового рейтинга

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Россиянин Даниил Медведев обладает большим потенциалом, который позволит ему уже в ближайшее время рассчитывать на попадание в число десяти лучших теннисистов мира. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

В субботу Медведев стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Сиднее (призовой фонд - $468,9 тыс.). В финале соревнований 21-летний россиянин победил австралийца Алекса де Минора со счетом 1:6, 6:4, 7:5. Медведев впервые выиграл турнир АТР.

"Медведев показывает универсальную игру во всех аспектах, а его большой рост способствует хорошей сильной подаче, плюс он очень ритмичен, хорошо чувствует мяч и обладает амплитудными маховыми ударами. Техника Даниила находится на очень приличном уровне, но, конечно, нужно набраться опыта и психологического настроя. Если это будет, то, я считаю, что он может играть на любом уровне, и не за горами место в десятке мирового рейтинга. Пока он просто не смеет себе об этом сказать, так как молод, но через год- другой он будет претендовать на высокие места в различных турнирах", - считает Янчук.

15 января в Мельбурне стартует первый в сезоне турнир серии Большого шлема - Australian Open (призовой фонд - $43 млн). В первом круге Медведев встретится с австралийцем Танаси Коккинакисом. "Даниилу будет непросто, потому что мало дней осталось до турнира, а ведь нужно еще восстановиться. Коккинакис - это психологически очень трудный конкурент, здесь даже не класс, а психология многое решит, потому что Медведеву нужно будет противостоять не только сопернику, но и публике", - отметил собеседник агентства.

Открытый чемпионат Австралии завершится 28 января.