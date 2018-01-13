Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: теннисист Медведев вскоре будет претендовать на место в топ-10 мирового рейтинга

Спорт
13 января, 14:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

В субботу россиянин стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в австралийском Сиднее

Поделиться
Материал из 1 страницы
Даниил Медведев

Даниил Медведев

© EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Россиянин Даниил Медведев обладает большим потенциалом, который позволит ему уже в ближайшее время рассчитывать на попадание в число десяти лучших теннисистов мира. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Смотрите также

Тарпищев: Медведев проявил мужской характер в финале турнира АТР в Сиднее

Российский теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир ATP

В субботу Медведев стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Сиднее (призовой фонд - $468,9 тыс.). В финале соревнований 21-летний россиянин победил австралийца Алекса де Минора со счетом 1:6, 6:4, 7:5. Медведев впервые выиграл турнир АТР.

"Медведев показывает универсальную игру во всех аспектах, а его большой рост способствует хорошей сильной подаче, плюс он очень ритмичен, хорошо чувствует мяч и обладает амплитудными маховыми ударами. Техника Даниила находится на очень приличном уровне, но, конечно, нужно набраться опыта и психологического настроя. Если это будет, то, я считаю, что он может играть на любом уровне, и не за горами место в десятке мирового рейтинга. Пока он просто не смеет себе об этом сказать, так как молод, но через год- другой он будет претендовать на высокие места в различных турнирах", - считает Янчук.

15 января в Мельбурне стартует первый в сезоне турнир серии Большого шлема - Australian Open (призовой фонд - $43 млн). В первом круге Медведев встретится с австралийцем Танаси Коккинакисом. "Даниилу будет непросто, потому что мало дней осталось до турнира, а ведь нужно еще восстановиться. Коккинакис - это психологически очень трудный конкурент, здесь даже не класс, а психология многое решит, потому что Медведеву нужно будет противостоять не только сопернику, но и публике", - отметил собеседник агентства.

Открытый чемпионат Австралии завершится 28 января.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сторонник КПРФ скончался во время встречи с кандидатом в президенты РФ Грудининым
2
История старого Нового года в России
3
В КПРФ утверждают, что Грудинин не имел ценных бумаг на 7,5 млрд рублей
4
Захарова: возможность содержания допинга в вакцине для спортсменов США нужно изучить
5
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков в Сирии
6
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
7
Эксперты: частая потребность в сне посреди дня свидетельствует о нездоровье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама