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Два российских женских экипажа выступят на соревнованиях по бобслею на ОИ-2018

Спорт
13 января, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС

Максимальным количеством женских экипажей (по три) на Играх в Пхёнхчане будут представлены сборные Германии и Канады

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© EPA/ANDREAS SCHAAD

ТАСС, 13 января. Российские бобслеистки завоевали две квоты на участие в Олимпийских играх в Южной Корее. Об этом свидетельствуют предварительные итоги олимпийской квалификации, продолжавшейся в течение двух последних сезонов и завершившейся в субботу этапом Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице.

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На Олимпиаде-2018 выступят 20 экипажей женских бобов-двоек (минимум один экипаж должен представлять Южную Корею - хозяйку соревнований). Пилоты женских экипажей должны были за период с 15 октября 2016 года по 14 января 2018 года выступить на пяти разных соревнованиях под эгидой Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) и на трех различных трассах, а также входить в топ-40 в рейтинге сезона-2017/18. В текущем сезоне пилоты-бобслеистки должны были классифицироваться в трех гонках IBSF из пяти и проехать как минимум на двух трассах.

Максимальным количеством женских экипажей (по три) на Играх в Пхёнхчане будут представлены сборные Германии и Канады. По два экипажа, помимо россиян, выставят США, Австрия и Бельгия.

14 января IBSF опубликует свой рейтинг, после чего оповестит Национальные олимпийские комитеты и национальные федерации о том, сколько олимпийских квот завоевали их спортсмены. 16 января Национальные олимпийские комитеты должны подтвердить, что собираются полностью использовать свои квоты на Играх-2018. В случае отказа той или иной страны использовать все положенные ей квоты, до 19 января IBSF произведет перераспределение невостребованных путевок.

На Олимпиаде-2014 Россия в соревнованиях женских бобов- двоек была представлена двумя экипажами - Ольга Стульнева / Людмила Удобкина и Надежда Сергеева / Надежда Палеева. Тремя экипажами были представлены в Сочи Германия и США.

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