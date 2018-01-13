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Российская фигуристка Федичкина перешла в группу тренера Мишина

Спорт
13 января, 15:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

15-летняя спортсменка в сезоне-2017/18 начала международные выступления на взрослом уровне

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Алиса Федичкина

Алиса Федичкина

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская фигуристка Алиса Федичкина перешла в группу тренера Алексея Мишина от Евгения Рукавицына, под руководством которого тренировалась в последнее время. Об этом ТАСС сообщил Рукавицын.

15-летняя фигуристка в сезоне-2017/18 начала международные выступления на взрослом уровне, завоевав золото на Международном кубке Ниццы и серебро на двух соревнованиях из Претендентской серии Международного союза конькобежцев "Золотом коньке Загреба" и Кубке Таллина.

"Алиса перешла в группу Алексея Мишина", - сообщил Рукавицын.

15-летняя Федичкина пропустила из-за травмы взрослый чемпионат России в Санкт-Петербурге, теперь спортсменка планирует выступление на первенстве России среди юниоров в Саранске, которое пройдет с 22 по 26 января.

В числе самых титулованных воспитанников Мишина олимпийские чемпионы в мужском одиночном катании Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Алексей Урманов, а также титулованные одиночницы Елизавета Туктамышева и итальянка Каролина Костнер.

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