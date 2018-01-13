Никитин: перерыв на месяц в КХЛ на время ОИ обернется проблемами для любого клуба

АСТАНА, 13 января. /ТАСС/. Месячный перерыв в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) станет проблемой для любого клуба в плане подготовки к последующим матчам. Такое мнение журналистам высказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

Регулярный чемпионат КХЛ прервется после 28 января на месяц в связи с Олимпийскими играми в южнокорейском Пхёнчхане. Возобновится сезон 28 февраля.

"Думаю, для любого клуба это проблема. Месяц перерыв, потом две игры, а затем для одних клубов начинается плей- офф, а для других сезон заканчивается. Мы работаем по факту, для всех это непросто, так как никто в этой ситуации не был", - сказал Никитин.

Тренерский штаб сборной России, куда входит и Никитин, во время паузы, связанной с Матчем звезд КХЛ в Астане, собирался для обсуждения предстоящей подготовки к Олимпиаде. Международный олимпийский комитет (МОК) до 28 января должен огласить список спортсменов, допущенных до Игр. Согласно решению МОК, на Играх в Пхёнчхане не могут участвовать руководители делегаций и тренеры, которые работали на Олимпийских играх в Сочи. Никитин входил в тренерский штаб сборной России на Олимпиаде-2014.

"По поводу заявки сборной, то тут не от меня все зависит. Поэтому не вижу смысла учитывать все эти слухи", - отметил он.

Никитин вместе с Софьей Гудим возглавляет сборную дивизиона Тарасова на Матче звезд КХЛ, от участия в котором отказался ряд главных тренеров клубов лиги.

"Атмосфера позитивная, никакого давления, ответственности не было, есть позитивный опыт и позитивные эмоции. У меня для отказа уважительных причин не было. К тому же я работаю в КХЛ, это моя лига", - отметил он.