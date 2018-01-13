Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Никитин: перерыв на месяц в КХЛ на время ОИ обернется проблемами для любого клуба

Спорт
13 января, 15:10 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 13, января. /ТАСС

Тренерский штаб сборной России, куда входит наставник ЦСКА Игорь Никитин, во время паузы, связанной с Матчем звезд КХЛ в Астане, собирался для обсуждения предстоящей подготовки к Олимпиаде

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Игорь Никитин

Главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Игорь Никитин

© Антон Новодережкин/ТАСС

АСТАНА, 13 января. /ТАСС/. Месячный перерыв в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) станет проблемой для любого клуба в плане подготовки к последующим матчам. Такое мнение журналистам высказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

Смотрите также

Хоккеист Мозякин не обсуждал со Знарком вопрос участия в ОИ-2018

Ковальчук назвал уникальной форму российских хоккеистов на ОИ-2018

Чайковски: Россия может создать две хоккейные команды, способные выиграть ОИ

Регулярный чемпионат КХЛ прервется после 28 января на месяц в связи с Олимпийскими играми в южнокорейском Пхёнчхане. Возобновится сезон 28 февраля.

"Думаю, для любого клуба это проблема. Месяц перерыв, потом две игры, а затем для одних клубов начинается плей- офф, а для других сезон заканчивается. Мы работаем по факту, для всех это непросто, так как никто в этой ситуации не был", - сказал Никитин.

Тренерский штаб сборной России, куда входит и Никитин, во время паузы, связанной с Матчем звезд КХЛ в Астане, собирался для обсуждения предстоящей подготовки к Олимпиаде. Международный олимпийский комитет (МОК) до 28 января должен огласить список спортсменов, допущенных до Игр. Согласно решению МОК, на Играх в Пхёнчхане не могут участвовать руководители делегаций и тренеры, которые работали на Олимпийских играх в Сочи. Никитин входил в тренерский штаб сборной России на Олимпиаде-2014.

"По поводу заявки сборной, то тут не от меня все зависит. Поэтому не вижу смысла учитывать все эти слухи", - отметил он.

Никитин вместе с Софьей Гудим возглавляет сборную дивизиона Тарасова на Матче звезд КХЛ, от участия в котором отказался ряд главных тренеров клубов лиги.

"Атмосфера позитивная, никакого давления, ответственности не было, есть позитивный опыт и позитивные эмоции. У меня для отказа уважительных причин не было. К тому же я работаю в КХЛ, это моя лига", - отметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сторонник КПРФ скончался во время встречи с кандидатом в президенты РФ Грудининым
2
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
3
Захарова: возможность содержания допинга в вакцине для спортсменов США нужно изучить
4
Эксперты: частая потребность в сне посреди дня свидетельствует о нездоровье
5
В КПРФ утверждают, что Грудинин не имел ценных бумаг на 7,5 млрд рублей
6
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков в Сирии
7
История старого Нового года в России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама