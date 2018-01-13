СМИ: футболист московского "Динамо" Погребняк может перейти в "Кайрат"

ТАСС, 13 января. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Павел Погребняк может стать игроком казахстанского "Кайрата". Об этом сообщает Kazfootball.kz.

34-летний Погребняк не поехал на первый зимний сбор "Динамо" и остался тренироваться в Москве. По информации ТАСС, клуб открыл расследование в отношении нападающего за пропуск матча 20-го тура чемпионата страны "Динамо" - "Анжи" 9 декабря. Вечером того же дня Погребняк в своих соцсетях выложил фотографии из Турина.

Погребняк перешел в "Динамо" в 2015 году, ранее он выступал за московский "Спартак", подмосковные "Химки", ярославский "Шинник", калининградскую "Балтику", томскую "Томь", петербургский "Зенит", немецкий "Штутгарт", английские "Фулхэм" и "Рединг". В текущем сезоне нападающий сыграл четыре матча в молодежном первенстве. Погребняк является чемпионом России 2007 года, обладателем Суперкубка страны, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА в 2008 году в составе "Зенита". За сборную России нападающий выступал с 2006 по 2012 год, провел за команду 33 матча, в которых забил восемь голов.

В "Кайрате" выступает бывший одноклубник Погребняка по "Зениту" Андрей Аршавин. В "Кайрат" Аршавин перешел весной 2016 года, последние два сезона он становился серебряным призером чемпионата Казахстана, в 2017 году выиграл Кубок и Суперкубок страны. За эти два сезона он провел 61 матч в составе "Кайрата", забил 19 мячей и отдал 21 результативную передачу. 13 ноября 2017 года Аршавин подписал новое однолетнее соглашение с командой.