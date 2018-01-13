Российские гандболисты обыграли финнов в матче отбора к ЧМ-2019

КАЗАНЬ, 13 января. /ТАСС/. Мужская сборная России по гандболу одержала победу над командой Финляндии со счетом 36:26 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2019 года. Заключительная встреча россиян в группе 1 прошла на арене "Баскет-холл" в Казани.

Самым результативным игроком матча стал финский гандболист Нико Рённберг, который забил девять мячей. В составе российской сборной самым результативным игроком стал Дмитрий Киселев, в активе которого семь забитых мячей.

Матч посетили заместитель председателя правительства РФ, председатель попечительского совета Федерации гандбола России Дмитрий Рогозин, президент республики Татарстан Рустам Минниханов, президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев и президент Ассоциации гандбола Финляндии Яри Хенттонен. Рогозин по окончании матча наградил лучших игроков встречи статуэтками. Призы из рук заместителя председателя правительства РФ получили вратарь сборной России Олег Грамс и Рённберг.

Российская команда победила во всех шести матчах в группе 1. В активе сборной России 12 очков, сборная Финляндии с тремя очками занимает третье место. Позднее пройдет заключительный матч группы, в котором встретятся команды Словакии и Люксембурга. Словаки с шестью очками идут вторыми, люксембуржцы, на счету которых одно очко, занимают четвертое место.

Сборная России ранее уже обеспечила себе первое место в группе 1. Таким образом, российские гандболисты сыграют в стыковых матчах отборочного раунда ЧМ-2019.

Россияне начали отборочный турнир с первого раунда. На этой стадии выступают разделенные на шесть групп 23 команды, которые не пробились на чемпионат Европы в Хорватии (12-28 января 2018 года). Победители групп выходят в стыковые матчи, где к ним присоединятся 10 команд, не сумевших завоевать путевки на чемпионат мира по итогам чемпионата Европы. На чемпионат мира уже отобрались сборные Дании и Германии в качестве стран-хозяек первенства, а также команда Франции, являющаяся действующим чемпионом мира.