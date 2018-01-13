Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские гандболисты обыграли финнов в матче отбора к ЧМ-2019

Спорт
13 января, 17:32 дата обновления: 13 января, 17:55 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 13, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 36:26

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 13 января. /ТАСС/. Мужская сборная России по гандболу одержала победу над командой Финляндии со счетом 36:26 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2019 года. Заключительная встреча россиян в группе 1 прошла на арене "Баскет-холл" в Казани.

Смотрите также

Российские гандболисты победили словаков, обеспечив себе участие в стыковых играх ЧМ-2019

Кокшаров: мужская сборная России по гандболу нуждается в длинной скамейке запасных

Российские гандболисты обыграли команду Люксембурга в матче отбора ЧМ-2019

Самым результативным игроком матча стал финский гандболист Нико Рённберг, который забил девять мячей. В составе российской сборной самым результативным игроком стал Дмитрий Киселев, в активе которого семь забитых мячей.

Матч посетили заместитель председателя правительства РФ, председатель попечительского совета Федерации гандбола России Дмитрий Рогозин, президент республики Татарстан Рустам Минниханов, президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев и президент Ассоциации гандбола Финляндии Яри Хенттонен. Рогозин по окончании матча наградил лучших игроков встречи статуэтками. Призы из рук заместителя председателя правительства РФ получили вратарь сборной России Олег Грамс и Рённберг.

Российская команда победила во всех шести матчах в группе 1. В активе сборной России 12 очков, сборная Финляндии с тремя очками занимает третье место. Позднее пройдет заключительный матч группы, в котором встретятся команды Словакии и Люксембурга. Словаки с шестью очками идут вторыми, люксембуржцы, на счету которых одно очко, занимают четвертое место.

Сборная России ранее уже обеспечила себе первое место в группе 1. Таким образом, российские гандболисты сыграют в стыковых матчах отборочного раунда ЧМ-2019.

Россияне начали отборочный турнир с первого раунда. На этой стадии выступают разделенные на шесть групп 23 команды, которые не пробились на чемпионат Европы в Хорватии (12-28 января 2018 года). Победители групп выходят в стыковые матчи, где к ним присоединятся 10 команд, не сумевших завоевать путевки на чемпионат мира по итогам чемпионата Европы. На чемпионат мира уже отобрались сборные Дании и Германии в качестве стран-хозяек первенства, а также команда Франции, являющаяся действующим чемпионом мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
История старого Нового года в России
2
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
3
Сторонник КПРФ скончался во время встречи с кандидатом в президенты РФ Грудининым
4
"Движение вверх" стал самым кассовым фильмом в истории российского кино
5
СМИ: Турция после призыва Эрдогана к курдам перебросила технику к границе с Сирией
6
Эксперты: частая потребность в сне посреди дня свидетельствует о нездоровье
7
Де Мистура выразил соболезнования в связи со смертью в Дамаске сирийского переговорщика
Темы дня
Новости партнеров
Реклама