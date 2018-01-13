Зрители, поддерживающие соперника, помогли теннисисту Медведеву выиграть турнир в Сиднее

ТАСС, 13 января. Эмоции от зрителей финального матча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Сиднее, которые поддерживали соотечественника Алекса де Минора, помогли россиянину Даниилу Медведеву выиграть решающую встречу и завоевать первый титул в карьере. Слова Медведева приводит пресс-служба ATP.

В субботу Медведев стал победителем турнира ATP в Сиднее (призовой фонд - $468,9 тыс.), в финале соревнований 21-летний россиянин обыграл 18-летнего де Минора со счетом 1:6, 6:4, 7:5. По ходу третьего сета Медведев выигрывал со счетом 4:1, но в итоге одержал победу в партии только со счетом 7:5.

"Конечно, очень сложно выступать, когда трибуны полностью поддерживают соперника, - сообщил Медведев. - Единственное, мне кажется, что это давление работает против обоих игроков, если поддержка действительно сумасшедшая, то иногда она может помочь вам, если даже болеет против тебя. Я уверен, что не смог бы вернуться в игру в третьем сете без такой зрительской поддержки во время матча, это было тяжело, но теперь я очень счастлив, что сумел справиться с этим", - сказал Медведев.

Российский теннисист также отметил, что планировал вместо турнира в Сиднее выступить на соревновании в новозеландском Окленде. Турнир в Окленде также завершился в субботу, в финале испанец Роберто Баутиста-Агут победил аргентинца Хуана-Мартина дель Потро в трех сетах.

"Это удивительно, я действительно счастлив, имею в виду квалификацию, которую пришлось пройти, учитывая такое количество обстоятельств. Я хотел поехать в Окленд, потому что моя девушка получила визу в Новой Зеландии, но никто из участников не снялся с турнира. Позднее четверо теннисистов все-таки снялись с соревнования, но я уже не мог поехать туда, в итоге победил в Сиднее, это просто потрясающе", - сообщил Медведев.

Россиянин дебютировал в Мировом туре ATP в 2014 году. Ранее он один раз играл в финале турнира ATP - в январе 2017 года на соревнованиях в Индии он уступил в двух сетах Баутисте Агуту. На турнирах серии Большого шлема россиянин трижды заканчивал выступления в первом раунде и единожды - во втором. В текущем рейтинге ATP Медведев занимает 84-е место.