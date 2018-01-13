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Третьяк признал успешным выступление женской молодежной сборной России на домашнем ЧМ

Спорт
13 января, 17:51 UTC+3 ДМИТРОВ /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Россиянки уступили команде Канады в матче за третье место мирового первенства

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Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк

© Михаил Терещенко/ТАСС

ДМИТРОВ /Московская область/, 13 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает успешным выступление женской сборной России на молодежном чемпионате мира. Об этом он сообщил ТАСС.

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В субботу сборная России со счетом 1:5 уступила команде Канады в матче за третье место мирового первенства, которое проходит в подмосковном Дмитрове.

"Женский юниорский хоккей непредсказуем. У нас боевая и перспективная команда, претензий к ней нет. К сожалению, женский хоккей у нас не так развит, как в США, Канаде, Финляндии. Поэтому выход в полуфинал российской сборной уже можно признать успехом", - сказал Третьяк.

"Конечно, хотелось бы, чтобы были награды, наши девчонки вчера были близки к этому в полуфинале со шведками (в пятницу сборная России со счетом 1:2 уступила команде Швеции в полуфинале турнира - прим. ТАСС), но их вратарь полностью парализовал игру россиянок. Мы имели много моментов, но не смогли забить. Сегодня команда Канады выглядела посолиднее и играла более грамотно", - считает глава ФХР.

"Виден прогресс нашей молодежной команды. Для основной национальной сборной это хорошее подрастающее поколение", - заключил собеседник ТАСС.

Молодежный чемпионат мира завершится в субботу, когда в финальном матче встретятся сборные США и Швеции (начало - 19:30 мск).

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