Третьяк признал успешным выступление женской молодежной сборной России на домашнем ЧМ

ДМИТРОВ /Московская область/, 13 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает успешным выступление женской сборной России на молодежном чемпионате мира. Об этом он сообщил ТАСС.

В субботу сборная России со счетом 1:5 уступила команде Канады в матче за третье место мирового первенства, которое проходит в подмосковном Дмитрове.

"Женский юниорский хоккей непредсказуем. У нас боевая и перспективная команда, претензий к ней нет. К сожалению, женский хоккей у нас не так развит, как в США, Канаде, Финляндии. Поэтому выход в полуфинал российской сборной уже можно признать успехом", - сказал Третьяк.

"Конечно, хотелось бы, чтобы были награды, наши девчонки вчера были близки к этому в полуфинале со шведками (в пятницу сборная России со счетом 1:2 уступила команде Швеции в полуфинале турнира - прим. ТАСС), но их вратарь полностью парализовал игру россиянок. Мы имели много моментов, но не смогли забить. Сегодня команда Канады выглядела посолиднее и играла более грамотно", - считает глава ФХР.

"Виден прогресс нашей молодежной команды. Для основной национальной сборной это хорошее подрастающее поколение", - заключил собеседник ТАСС.

Молодежный чемпионат мира завершится в субботу, когда в финальном матче встретятся сборные США и Швеции (начало - 19:30 мск).