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Биатлонистка Услугина настроена бороться за попадание в состав на олимпийскую эстафету

Спорт
13 января, 17:56 UTC+3 РУПОЛЬДИНГ /Германия/ 13, января. /ТАСС

В эстафете на кубке мира в Рупольдинге сборная России заняла седьмое место

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Ирина Услугина

Ирина Услугина

© EPA/CHRISTIAN BRUNA

РУПОЛЬДИНГ /Германия/, 13 января. /ТАСС/. Биатлонистка Ирина Услугина будет бороться за попадание в состав эстафетной сборной России на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом спортсменка заявила журналистам.

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В субботу на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге прошла женская эстафета. Перед стартом гонки Услугина в составе российской команды заменила Татьяну Акимову, которая получила травму ноги. В эстафете сборная России заняла седьмое место, победительницами гонки стали немецкие биатлонистки.

"Ротацию в основной команде не мне оценивать, пусть в этом вопросе разбираются тренеры и руководство, наше дело - работать и соревноваться, мы должны быть готовы ко всему. Это здоровая конкуренция, в которой надо доказывать, что ты достоин. Олимпийская эстафета? Да, я очень надеюсь, готовлюсь и думаю, что смогу справиться", - заявила Услугина.

"Вчера вечером сказали, что у Татьяны есть небольшие проблемы. О том, что побегу, сказали за несколько часов до старта", - добавила она.

Олимпиада-2018 состоится с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане.

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