Ан завоевал серебро чемпионата Европы по шорт-треку на дистанции 500 м

ТАСС, 13 января. Россиянин Виктор Ан занял второе место на дистанции 500 м на чемпионате Европы по шорт-треку, который проходит в немецком Дрездене. Он показал результат 41,441 секунда.

Победителем стал голландец Шинки Кнегт (41,377), третье место занял француз Себастьян Лепап (41,608).

Ан до 2011 года представлял сборную Южной Кореи, став трехкратным олимпийским чемпионом (все - на Играх-2006 в Турине), а также завоевав 18 золотых медалей чемпионатов мира. В 2011 году спортсмен принял российское гражданство, мотивируя свое решение желанием выступить на Играх 2014 года в Сочи, на которых завоевал три золотые награды.

Европейское первенство в Дрездене завершится 14 января.