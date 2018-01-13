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Вопрос участия Родченкова в разбирательстве CAS может решиться в последний момент

Спорт
13 января, 18:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС

Спортивный юрист Артем Пацев пояснил, что разбирательства пройдут в любом случае - с Родченковым или без

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Григорий Родченков

Григорий Родченков

© Виталий Белоусов/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Вопрос участия экс-главы московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова может решиться буквально за пять минут до старта разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делам 42 российских спортсменов, которое, как запланировано, ожидается до 31 января. Об этом ТАСС сообщил спортивный юрист Артем Пацев.

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Ранее адвокат Родченкова американец Джим Уолден выдвинул требования, согласно которым Родченков может принять участие в заседании дистанционно - по телефону, но без видеотрансляции.

"Решать, принимать такие условия или нет, арбитру CAS. Мы не считаем такие условия правильными, в связи с чем уведомили CAS о своей позиции, - рассказал Пацев. - В CAS все на добровольной основе, и, конечно, речи о том, что за Родченковым отправят приставов, идти не может. Вариант участия Родченкова в разбирательстве технически вообще может решиться за пять минут до заседания, в этом отношении дедлайна нет".

Пацев пояснил, что разбирательства пройдут в любом случае - с Родченковым или без. "Он вообще может не участвовать, суд может пройти и без него, но в зависимости от его участия может меняться законодательная база, - пояснил юрист. - Показания Родченкова - один из видов доказательств, на котором строится процесс. Если он, свидетель со стороны Международного олимпийского комитета, не может представить свои доказательства в удобном для арбитра виде, то он считается не предоставившим эти доказательства".

"Принудить Родченкова выступать очно, или по видеосвязи CAS не может. Но арбитры могут сказать, что примут эти доказательства только тогда, когда Родченков сам представит свои показания. Например, хотя бы по видеосвязи", - отметил Пацев.

Во вторник 9 января CAS объявил о регистрации апелляций 42 российских спортсменов, которые в результате работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх, а их результаты на Олимпиаде 2014 года в Сочи были аннулированы. Апелляции будут рассмотрены судом в период с 22 по 28 января. Окончательное решение по каждому делу CAS примет до 31 января.

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